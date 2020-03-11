Натяжка готовой верстки на WP, сайт-каталог

Здравствуйте, есть старый сайт на ВП, работает на вукомерс, сделали новый дизайн, сделали новую верстку с нуля, нужно эту верстку натянуть на ВП, либо с нуля, либо использовать функционал старого сайта, там почти что тоже самое.

Более детальную задачу вышлю кандидатам, просьба при ответе указывать ваши проекты на ВП + вукомерс или сайты каталоги.

Спасибо!