Сео оптимизация сайта (первый этап Аудит)

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Завершен23 заявки992 просмотра

Тз - в личку исполнителю.

Первый этап - аудит сайта, подготовка перечня внедрения тех. правок.

Общий план работ - 

1) полная первичная внутренняя оптимизация - подбор ключевых слов, прописание тайтлов и дискрипшинов, настройка системных файлов, перелинковка и т.д.

2) внешняя оптимизация - покупка ссылок и т.д.

сайт - в личку.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 лет назад
$100
5 дней
Escrow
Аудит проведен. Сроки выдержаны. Продолжаем сотрудничество по подбору семантики и работе с ТЗ для программиста.
Чёткая постановка задачи и оплата в точно в сроки Приятно работать с Екатериной, рекомендую!

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