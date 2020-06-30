Составление семантического ядра на немецком

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Закрыт7 заявок441 просмотр

Есть сайт на немецком языке (интернет-магазин про продаже специнструментов для авто, станков и т.д.). Необходимо составить семантическое ядро на немецком языке. 

Рассмотрю ваши варианты по срокам и стоимости.

5 лет назад
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