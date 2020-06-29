Продвижение сайта; Увеличение количества лидов, пришедших с сайта; SEO

gkgeostroy.com

Производим, продаем, и доставляем металлоконструкции по России и СНГ.

В данный момент продаем преимущественно через тендеры, есть желание попробовать увеличить количество ЛИДов через сайт. Что бы заказчики сами находили нас.

Есть понимание в необходимости многомесячной работы, прежде чем результат будет достигнут.

Бюджет 100$/месяц