SEO анализ и продвижение сайта

Имеется новостной информационный портал psj.ru

Тематика портала:

- Новости из сферы "Негосударственной сферы безопасности" (коммерческая охрана порядка, пожарная охрана, детективная деятельность, транспортная безопасность, технические средства охраны, экономическая безопасность, информационная безопасность и т.п.)

- Новости "Национальной безопасности" (изменения в законодательстве, коррупция,международная политика и т.п.)

Портал был переработан из старой версии old.psj.ru в новую, сменил систему управления ссылки которые были перестали быть актуальными, редиректы не выполнены.

На старой версии посещаемость была под 5000 уник. посетит/ сутки, текущая упала до 150 чел/сутки.

Нужно провести анализ сайта, разработать комплекс мер по возвращению посещаемости до 5000 уник. посетит/ сутки + разработать стратегию вывода на посещаемость 10000 уник. посетит/ сутки.

В откликах прошу указать примерные оценки сроков, стоимости и примеры ваших реальных кейсов.