Необходим редизайн, и верстка на ВОРДПРЕСС, сайта по изготовлению металлопластиковых окон в Киеве компании Алиас – www.алиас.укр/ . Сайт необходимо доработатьпо категориям, структуре и создать новый дизайн исходя не только из эстетических характеристик, но ...
Собрать ключевые слова на английском. Тема Создание игр и IT
СОбрать ключевые слова на английском необходимо для 5 сайтов. Начнем с гейм дизайна. вторым будут “сайты приложения и разработка софта.”Особенность сбора - это компоновка ключей в материалы, а материалы в группы. Всего будет 15-20 групп.
Ключи нужны для англоязычного рынка. Желательно выйти на 200-300 материалов (по 5-15 ключей в каждом). Важно охватить всю тему.Мы провели работу по анализу рынка и выписали большую часть интересующих тем (кусок таблицы прилагаю). Нужно дополнить, расширить и увеличить. Полное ТЗ обсужу с потенциальным исполнителей. Жду предложений по цене, и обоснований компетенции (способ сбора и результа)Спасибо.
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