Собрать ключевые слова на английском. Тема Создание игр и IT

СОбрать ключевые слова на английском необходимо для 5 сайтов. Начнем с гейм дизайна. вторым будут “сайты приложения и разработка софта.”﻿Особенность сбора - это компоновка ключей в материалы, а материалы в группы. Всего будет 15-20 групп.

Ключи нужны для англоязычного рынка. Желательно выйти на 200-300 материалов (по 5-15 ключей в каждом). Важно охватить всю тему.Мы провели работу по анализу рынка и выписали большую часть интересующих тем (кусок таблицы прилагаю). Нужно дополнить, расширить и увеличить. Полное ТЗ обсужу с потенциальным исполнителей. Жду предложений по цене, и обоснований компетенции (способ сбора и результа)Спасибо.