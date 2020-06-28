Собрать ключевые слова на английском. Тема Создание игр и IT

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок460 просмотров

СОбрать ключевые слова на английском необходимо для 5 сайтов. Начнем с гейм дизайна.  вторым будут “сайты приложения и разработка софта.”﻿Особенность сбора - это компоновка ключей в материалы, а материалы в группы. Всего будет 15-20 групп. 

Ключи нужны для англоязычного рынка. Желательно выйти на 200-300 материалов (по 5-15 ключей в каждом). Важно охватить всю тему.Мы провели работу по анализу рынка и выписали большую часть интересующих тем (кусок таблицы прилагаю). Нужно дополнить, расширить и увеличить. Полное ТЗ обсужу с потенциальным исполнителей. Жду предложений по цене, и обоснований компетенции (способ сбора и результа)Спасибо. 

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