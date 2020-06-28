Мне нужнапомощь с поиском желающих обменяться ссылками с моим сайтом. Тематика переводы или около. Также могу предложить партнерам по обмену бесплатную рекламув виде баннера на страницах своего сайта биржи для переводчиков.
Редизайн сайта оконной компании
Необходим редизайн, и верстка на ВОРДПРЕСС, сайта по изготовлению металлопластиковых окон в Киеве компании Алиас – www.алиас.укр/ .
Сайт необходимо доработатьпо категориям, структуре и создать новый дизайн исходя не только из эстетических характеристик, но также учитывая все параметры, необходимые для СЕО, например такие как: скорость, чистый код, тайтлы изображений с ключевыми словами, тайтлы и дескрипшины страниц. Заголовки Н1-Н3, перелинковка, хлебные крошки и т. д.
Также необходима украинская версия сайта, грамотно проработанная.
Общая структура сайта уже существует, но она не полноценна. Недостающие страницы, которые есть у конкурентов, будут дополняться, разрабатываться и наполняться в этом проекте.
Размещение основных блоков и особенно блоков с перелинковкой по рубрикам и страницам (это очень важно проработать) не продумана и отсутствует в текущей версии. Эти моменты необходимо продумать в новой версии сайта.
Также отсутствует блог на сайте, который тоже нужно создать.
Нужно ориентироваться на сайты украинских и российских оконных компаний только в ТОП 10 тематики ( примеры сайтов, если необходимо, будут на следующем этапе). Учитывать необходимо их объем по страницам и разделам, структура, калькуляторы ( которые у нас также есть в наличии), коммерческие факторы, каталоги товаров и блоги.
При этом существует текстовая составляющая ( тайтлы, дескрипшены, заголовки, подзаголовки, которые уже прописаны на сайте). Их нужно также доработать со знанием СЕО , так как проект очень настроен на ТОП во всех рубриках.
Посадочная страница сайта ЦЕНЫ НА ОКНА – www.алиас.укр/ceny-2 . Страница получает 95% трафика по СЕО и имеет позиции топ 5-10 в Киеве и активно продвигается. С этой страницей нужно будет работать очень осторожно и обдуманно, чтобы не сковырнуть позиции, можно только поднять вверх). Следующая страница на очереди для продвижения – БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ.
По СЕО оптимизации, скорости, техническому соответствию сайта, были проведены ряд работ, которые не хотелось бы уложить и обесценить в процессе редизайна сайта и сберечь имеющиеся позиции, как минимум.
Исполнитель не обязательно должен осуществить все прописанные задачи самостоятельно, хотя это было бы отлично, но не всегда выполнимо.
Если есть специалисты с наработками в одном из направлений, ( только дизайн, верстка или первичная СЕО оптимизация) то возможно мы будем планировать работу с несколькими специалистами, если так будет целесообразней и выгодней.
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