Редизайн сайта оконной компании

Необходим редизайн, и верстка на ВОРДПРЕСС, сайта по изготовлению металлопластиковых окон в Киеве компании Алиас – www.алиас.укр/ .

Сайт необходимо доработатьпо категориям, структуре и создать новый дизайн исходя не только из эстетических характеристик, но также учитывая все параметры, необходимые для СЕО, например такие как: скорость, чистый код, тайтлы изображений с ключевыми словами, тайтлы и дескрипшины страниц. Заголовки Н1-Н3, перелинковка, хлебные крошки и т. д.

Также необходима украинская версия сайта, грамотно проработанная.

Общая структура сайта уже существует, но она не полноценна. Недостающие страницы, которые есть у конкурентов, будут дополняться, разрабатываться и наполняться в этом проекте.

Размещение основных блоков и особенно блоков с перелинковкой по рубрикам и страницам (это очень важно проработать) не продумана и отсутствует в текущей версии. Эти моменты необходимо продумать в новой версии сайта.

Также отсутствует блог на сайте, который тоже нужно создать.

Нужно ориентироваться на сайты украинских и российских оконных компаний только в ТОП 10 тематики ( примеры сайтов, если необходимо, будут на следующем этапе). Учитывать необходимо их объем по страницам и разделам, структура, калькуляторы ( которые у нас также есть в наличии), коммерческие факторы, каталоги товаров и блоги.

При этом существует текстовая составляющая ( тайтлы, дескрипшены, заголовки, подзаголовки, которые уже прописаны на сайте). Их нужно также доработать со знанием СЕО , так как проект очень настроен на ТОП во всех рубриках.

Посадочная страница сайта ЦЕНЫ НА ОКНА – www.алиас.укр/ceny-2 . Страница получает 95% трафика по СЕО и имеет позиции топ 5-10 в Киеве и активно продвигается. С этой страницей нужно будет работать очень осторожно и обдуманно, чтобы не сковырнуть позиции, можно только поднять вверх). Следующая страница на очереди для продвижения – БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ.

По СЕО оптимизации, скорости, техническому соответствию сайта, были проведены ряд работ, которые не хотелось бы уложить и обесценить в процессе редизайна сайта и сберечь имеющиеся позиции, как минимум.

Исполнитель не обязательно должен осуществить все прописанные задачи самостоятельно, хотя это было бы отлично, но не всегда выполнимо.

Если есть специалисты с наработками в одном из направлений, ( только дизайн, верстка или первичная СЕО оптимизация) то возможно мы будем планировать работу с несколькими специалистами, если так будет целесообразней и выгодней.