Оптимизация скорости загрузки сайта

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Закрыт8 заявок403 просмотра

Сайт https://style-plast.ru/  долго грузится. Нужно вывести в зеленую зону. 

Мобилка -  http://joxi.ru/Q2KlJN7cwDeKkA Десктоп - http://joxi.ru/82Q0o65Cye0nWm

В ответе укажите, пожалуйста, стоимость и пул работ.

5 лет назад
Kseniia45
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