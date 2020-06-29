Небходимо продввижение сайта

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Закрыт17 заявок449 просмотров

Здравствуйте. Нам необходимо продвижение сайта rise-adv. kz.

Необходимо выйти в топ-3 или топ-5 по ключевым словам. На данный момент они находятся в топ-10.

Ждем от Вас предложений по стоимости.

5 лет назад
a-luxkz
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Заявки фрилансеров

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Никита
 
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ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
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ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
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2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
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Иван
 
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