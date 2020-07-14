Собрать Ядро по НЧ и написать ТЗ на тексты.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки294 просмотра

https://bit.ly/31tltsx сайт в основном тематика беседки из кирпича, беседки из камня ну и в другом направлении тоже нужно, ключей нужно собрать на 25 статей, так-же написать тех задание для копирайтера на эти текста.

5 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
5 лет назад
$70
5 дней
Ирина сделала свою работу на отлично, учла все требования. Очень доволен результатом советую данного специалиста.
Отличный заказчик. Было комфортно работать. Рекомендую всем.

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Роман
 
41 год
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6 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
spirinairina
55 лет
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час назад
5 лет назад
Игорь
 
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Иван
 
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20 дней назад
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