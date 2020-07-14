Здравствуйте. Нам необходимо продвижение сайта rise-adv. kz. Необходимо выйти в топ-3 или топ-5 по ключевым словам. На данный момент они находятся в топ-10. Ждем от Вас предложений по стоимости.
Собрать Ядро по НЧ и написать ТЗ на тексты.
https://bit.ly/31tltsx сайт в основном тематика беседки из кирпича, беседки из камня ну и в другом направлении тоже нужно, ключей нужно собрать на 25 статей, так-же написать тех задание для копирайтера на эти текста.
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