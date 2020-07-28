Сео продвижение в ТОП

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Завершен14 заявок471 просмотр

Сильно просели позиции, никаких изменений на сайте не проводили.  Нужно установить и устранить причину.

5 лет назад
eugen-g
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
5 лет назад
$310
30 дней
Просто молодец, довольно быстро поднял большинство основных запросов на первую страницу выдачи. Результат порадовал.
Адекватный заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Борис
 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
20 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
36 отзывов
5 лет назад
Илья
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
43 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
31 отзыв
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
13 отзывов
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)