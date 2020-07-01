Здравствуйте, Требуется продвижение сайта SEO «Биржа для фрилансеров» на территориях: - Россия; - Северная Америка; - Европа; Во вложенном файле предоставляю техническое задание. Прошу ...
Ищу SEO-специалиста для создания прототипа сайта
Нужен прототип с проработкой структуры, seo-элементов (хлебные крошки, навигация, пагинация и т.п.), основываясь на вашем опыте и анализе конкурентов. Так же продумать перелинковку подобных и перекрестных статей.
Цену назначаете в комментарии и если есть - примеры работ.
Заявки фрилансеров
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