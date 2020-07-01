Ищу SEO-специалиста для создания прототипа сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок590 просмотров

Нужен прототип с проработкой структуры, seo-элементов (хлебные крошки, навигация, пагинация и т.п.), основываясь на вашем опыте и анализе конкурентов. Так же продумать перелинковку подобных и перекрестных статей.

Цену назначаете в комментарии и если есть - примеры работ.

5 лет назад
gerbulov
Алексей 
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