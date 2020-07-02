Нужен сео-аудит

Нужен прототип с проработкой структуры, seo-элементов (хлебные крошки, навигация, пагинация и т.п.), основываясь на вашем опыте и анализе конкурентов. Так же продумать перелинковку подобных и перекрестных статей. Цену назначаете в комментарии и если есть ...