Нужен СЕО-аудит

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок530 просмотров

Нужен сео-аудит

- логики, связанной с разрешением и запретом к индексации различных страниц сайта

- файла роботс txt в частности

5 лет назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олеся
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
Илья
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
43 отзыва
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
13 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
27 отзывов
5 лет назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
36 отзывов
5 лет назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
106 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
5 лет назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
26 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)