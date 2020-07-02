Тз - в личку исполнителю. Первый этап - аудит сайта, подготовка перечня внедрения тех. правок. Общий план работ - 1) полная первичная внутренняя оптимизация - подбор ключевых слов, прописание тайтлов ...
Продвижение сайта, настройка директа
Требуются услуги по продвижению. Приглашаю Вас принять участие в конкурсе.
Цель мероприятий- топ 10 поиска яндекс и гугл для сайта www.kran-alliance.ru
Задачи
1.Анализ сайта и семантического ядра, анализ сайтов основных конкурентов
2.Поиск и исправление имеющихся ошибок
3. Работа с наполнением сайта, оптимизация контента
4. Настройка эффективных рекламных кампаний яндекс директ
Решение о сотрудничестве будет приниматься на конкурсной основе. Для участия в конкурсе необходимо подготовить короткую презентацию РР (не более 10 слайдов) в которой описать свое видение и решения. Все задачи должны быть поставлены согласно SMART (быть конкретными, понятные действия для решения, обозначены сроки).
Оплата ежемесячно, стоимость услуг обсуждается. Преимущество в рассмотрении физическим лицам, имеющим ИП (оплата по безналу). Услуги СЕО агенств не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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