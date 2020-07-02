Увеличить посещаемость

Нужно белыми методами продвинуть сайт в гугле (аудитория - вся Украина). Сайт лендинг https://gita.com.ua

Всё в комплексе - подсказать как увеличить конверсию посетителей в покупателей, раскрутить по ключевым словам, может быть, дать где-то рекламу (кроме гугла).