Увеличить посещаемость

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Закрыт6 заявок246 просмотров

Нужно белыми методами продвинуть сайт в гугле (аудитория - вся Украина). Сайт лендинг https://gita.com.ua

Всё в комплексе - подсказать как увеличить конверсию посетителей в покупателей, раскрутить по ключевым словам, может быть, дать где-то рекламу (кроме гугла). 

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