Тз - в личку исполнителю. Первый этап - аудит сайта, подготовка перечня внедрения тех. правок. Общий план работ - 1) полная первичная внутренняя оптимизация - подбор ключевых слов, прописание тайтлов ...
Увеличить посещаемость
Нужно белыми методами продвинуть сайт в гугле (аудитория - вся Украина). Сайт лендинг https://gita.com.ua
Всё в комплексе - подсказать как увеличить конверсию посетителей в покупателей, раскрутить по ключевым словам, может быть, дать где-то рекламу (кроме гугла).
Заявки фрилансеров
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