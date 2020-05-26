Наталья хороший исполнитель, трудолюбивый и доводит дело до конца. Плоховато с вниманием к деталям, приходится указывать, но исправляет и доделывает безо всяких проблем - очень удивительное поведение, потому что проект был сложноватый и многие бы "пропали". Советую этого исполнителя.