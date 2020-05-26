mentoro

Соколов mentoro

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Все против войны, потому что это плохо. Но иногда она необходима. 

Смерть нацизму! Смерть предателям!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собрать ckeditor 5

    Необходима полная сборка CKEditor 5 с официального сайта. Результатом должен стать архив с файлами, который можно развернуть и интегрировать в веб-страницу. Ожидается, что редактор будет полностью функциональным и идентичным примеру с сайта.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Выдрать скрипт лайтбокса

    Необходимо извлечь скрипт лайтбокса с указанной страницы для создания простого просмотрщика изображений. Требуется одно кликабельное изображение, которое при нажатии открывает увеличенное изображение. Всплывающее окно должно также предоставлять возможность открыть оригинал. Галерея не нужна, только просмотр изображений с текстовым описанием внизу.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Повысить продажи книг

    Требуется составить список эффективных советов и стратегий по повышению продаж книг через социальные сети, особенно для группы ВК с целевой аудиторией. Необходимы идеи, которые помогут совместить визуальный контент с текстовыми постами для увеличения продаж. Оплата за дельные советы гарантирована.

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Увеличить производительность mysql (innodb)

    На сервере 64G RAM, сделали следующие изменения: innodb_buffer_pool_size=20G innodb_buffer_pool_instances=2 Вместо умолчальных 128М. Всё стало работать быстро, но при этом несколько раз в день полностью "падать". Похоже, есть еще ...

    MySQL
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Увеличить количество заказов в ИМ

    Нужно увеличить количество заказов в ИМ по продаже книг. Целевая аудитория четко очерчена группами вконтакте, но почему-то своими силами не выходит повысить продажи. В группе ВК посты лайкают, репостят, но дальше дело не идёт. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать несколько баннеров

    Нужно сделать несколько баннеров по примеру (см. вложение). Кто может в таком же стиле делать - пишите. Плюсом будет если дадите посмотреть похожие работы.

    Баннеры55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обработать фото

    Нужно обработать (вырезать из фона) и откадрировать (сделать идеальные прямоугольники одного размера - это же так называется?) 18 изображений. Фотки - обложки книг, вот их нужно обработать для интернет-магазина. Пишите цену.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правка в мобильной версии

    Есть шаблон http://themes.rokaux.com/unishop/v3.2.1/template-1/checkout-shipping.html с блоками "Address", "Shipping" и т.д. На десктопе порядок пунктов нормальный (1 2 3 4), а в мобильной версии баг (идёт в обратном порядке 4 3 2 1). Надо исправить.  ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Увеличить посещаемость

    Нужно белыми методами продвинуть сайт в гугле (аудитория - вся Украина). Сайт лендинг https://gita.com.ua Всё в комплексе - подсказать как увеличить конверсию посетителей в покупателей, раскрутить по ключевым словам, может быть, дать где-то рекламу ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка в готовом лендинге Bootstrap 4

    Нужно поменять поворот блоков с "слева-вниз" на "слева-вверх". Используется skew(4degs), но простая замена на -4degs не срабатывает, так что, возможно, проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать email из PSD

    Превью http://joxi.ru/823WDZQcDJPKM2. Верстка почтового сообщения отличается от обычной верстки, поэтому чтобы я выбрал вас исполнителем, напишите очень кратко 2-3 пункта по этим отличиям (изображения, css и т.п., что хотите). Сделать надо сегодня, ...

    CSS
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки старого самописа (php)

    Нужен трудолюбивый программист для доработки самописа на PHP. Разрабатывался десять лет назад, код плохой, но более-менее - хотя бы хтмл отдельно от кода (fasttemplate). Порой встречается адский говнокод, над которым надо будет вдумчиво посидеть и ...

    GitPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевести видео в текст

    $50

    Нужно перевести несколько небольших роликов на ютуб в текст. Без примеров работ не рассматриваю. В начале своего предложения напишите 123.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Magento 2 дизайн

    Привет, есть мадженто 2 с установленной темой от темплейтмонстра. Есть старый сайт. Нужно посидеть и по примеру старого сайта сделать новый. В основном мелкие работы - например, надо главное меню поменять - сейчас там разделы ...

    Magento
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется верстка bootstrap 4

    Требуется верстка bootstrap 4. Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) - обратите на это внимание! Без цены и сроков ...

    Bootstrap
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка bootstrap 4

    Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) Без цены и сроков сразу в отказ. Нужно дольше, но дешевле.

    Bootstrap
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Opencart верстка

    Есть набросок макета http://datepalm.ru/gm/ - нужно подобрать похожую тему и сделать всё примерно как на этом наброске, в тех же цветах и пр. Короче, создать тему на основе этого наброска. Срок неделя-полторы-две, бюджет ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка - доделки

    Привет. Есть такой шаблон http://mirasa.ru/index2.html Что для него надо сделать: 1) Шапка как на https://arktos.com/ (сначала логотип большой, по мере прокрутки уменьшается красиво) 2) Починить баг, который появляется, когда прокрутишь вниз и обновишь страницу ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Консультация по amazon api

    Нужна срочная помощь с амазон апи "от и до". Планирую продавать книги с сайта, нужно пояснить, где зарегистрироваться, получить ключи, какое готовое решение есть в гитхабе и т.д. Как искать нужную книгу по айди, добавлять ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка bootstrap

    Нужна чистая бутстраповская верстка. Макеты для дексктопа и мобильных прилагаю. Срок максимум неделя, стоимость сами называйте. https://yadi.sk/d/mPqjPRrO3SRFT7 https://yadi.sk/d/YQ6l6_ba3SRFV7

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

waynell
Илья 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Выдрать скрипт лайтбокса
Прекрасный заказчик, четкая постановка задачи, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Выполнил работу быстро и в срок, никаких проблем не возникло, на все правки реагировал сразу же. Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Обработать фото
Отличный заказчик,всё прошло на ура,связь,оплата,общение! Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству!
Быстро, четко, результат хороший. Спасибо!
Ответный отзыв
timoshchuk_roman
Рома Тимощук 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Правка в готовом лендинге Bootstrap 4
Bootstrap
Четкая постановка задачи и никаких лишних требований. Постоянно на связи, своевременная оплата. Спасибо, рекомендую данного заказчика!
Роман решил проблему быстро и качественно, не пришлось просить делать правки - получил архив и остался доволен работой. Спасибо, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
jaroslav008
Ярослав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Верстка - доделки
HTML
Отличный заказчик, всё доступно и чётко обьясняет, всегда онлайн.
Ответственный исполнитель, всегда на связи, работа была выполнена в указанные сроки. Качество хромает, но, учитывая стоимость работ, всё нормально - получил то, что и хотел за такие деньги.
Ответный отзыв
natalia-stegnii
35 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$130
10 баллов
7 лет назад
Верстка bootstrap
Bootstrap
Роман отличный заказчик! Всегда на связи и на все вопросы конкретные ответы, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Наталья хороший исполнитель, трудолюбивый и доводит дело до конца. Плоховато с вниманием к деталям, приходится указывать, но исправляет и доделывает безо всяких проблем - очень удивительное поведение, потому что проект был сложноватый и многие бы "пропали". Советую этого исполнителя.
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