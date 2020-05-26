Необходима полная сборка CKEditor 5 с официального сайта. Результатом должен стать архив с файлами, который можно развернуть и интегрировать в веб-страницу. Ожидается, что редактор будет полностью функциональным и идентичным примеру с сайта.
Все против войны, потому что это плохо. Но иногда она необходима.
Смерть нацизму! Смерть предателям!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо извлечь скрипт лайтбокса с указанной страницы для создания простого просмотрщика изображений. Требуется одно кликабельное изображение, которое при нажатии открывает увеличенное изображение. Всплывающее окно должно также предоставлять возможность открыть оригинал. Галерея не нужна, только просмотр изображений с текстовым описанием внизу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется составить список эффективных советов и стратегий по повышению продаж книг через социальные сети, особенно для группы ВК с целевой аудиторией. Необходимы идеи, которые помогут совместить визуальный контент с текстовыми постами для увеличения продаж. Оплата за дельные советы гарантирована.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
На сервере 64G RAM, сделали следующие изменения: innodb_buffer_pool_size=20G innodb_buffer_pool_instances=2 Вместо умолчальных 128М. Всё стало работать быстро, но при этом несколько раз в день полностью "падать". Похоже, есть еще ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно увеличить количество заказов в ИМ по продаже книг. Целевая аудитория четко очерчена группами вконтакте, но почему-то своими силами не выходит повысить продажи. В группе ВК посты лайкают, репостят, но дальше дело не идёт. ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать несколько баннеров по примеру (см. вложение). Кто может в таком же стиле делать - пишите. Плюсом будет если дадите посмотреть похожие работы.Баннеры55 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно обработать (вырезать из фона) и откадрировать (сделать идеальные прямоугольники одного размера - это же так называется?) 18 изображений. Фотки - обложки книг, вот их нужно обработать для интернет-магазина. Пишите цену.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть шаблон http://themes.rokaux.com/unishop/v3.2.1/template-1/checkout-shipping.html с блоками "Address", "Shipping" и т.д. На десктопе порядок пунктов нормальный (1 2 3 4), а в мобильной версии баг (идёт в обратном порядке 4 3 2 1). Надо исправить. ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно белыми методами продвинуть сайт в гугле (аудитория - вся Украина). Сайт лендинг https://gita.com.ua Всё в комплексе - подсказать как увеличить конверсию посетителей в покупателей, раскрутить по ключевым словам, может быть, дать где-то рекламу ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно поменять поворот блоков с "слева-вниз" на "слева-вверх". Используется skew(4degs), но простая замена на -4degs не срабатывает, так что, возможно, проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд.Завершен5 лет назад
Превью http://joxi.ru/823WDZQcDJPKM2. Верстка почтового сообщения отличается от обычной верстки, поэтому чтобы я выбрал вас исполнителем, напишите очень кратко 2-3 пункта по этим отличиям (изображения, css и т.п., что хотите). Сделать надо сегодня, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен трудолюбивый программист для доработки самописа на PHP. Разрабатывался десять лет назад, код плохой, но более-менее - хотя бы хтмл отдельно от кода (fasttemplate). Порой встречается адский говнокод, над которым надо будет вдумчиво посидеть и ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Нужно перевести несколько небольших роликов на ютуб в текст. Без примеров работ не рассматриваю. В начале своего предложения напишите 123.Транскрибация1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет, есть мадженто 2 с установленной темой от темплейтмонстра. Есть старый сайт. Нужно посидеть и по примеру старого сайта сделать новый. В основном мелкие работы - например, надо главное меню поменять - сейчас там разделы ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется верстка bootstrap 4. Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) - обратите на это внимание! Без цены и сроков ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт7 лет назад
Превью прикрепляю. Есть проект в зеплине http://joxi.ru/Vrwy5O0tO5DEl2, поэтому верстать будет очень легко. Страницы идентичные на 90%. Макеты в .fw (adobe fireworks) Без цены и сроков сразу в отказ. Нужно дольше, но дешевле.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть набросок макета http://datepalm.ru/gm/ - нужно подобрать похожую тему и сделать всё примерно как на этом наброске, в тех же цветах и пр. Короче, создать тему на основе этого наброска. Срок неделя-полторы-две, бюджет ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет. Есть такой шаблон http://mirasa.ru/index2.html Что для него надо сделать: 1) Шапка как на https://arktos.com/ (сначала логотип большой, по мере прокрутки уменьшается красиво) 2) Починить баг, который появляется, когда прокрутишь вниз и обновишь страницу ...Завершен7 лет назад
Нужна срочная помощь с амазон апи "от и до". Планирую продавать книги с сайта, нужно пояснить, где зарегистрироваться, получить ключи, какое готовое решение есть в гитхабе и т.д. Как искать нужную книгу по айди, добавлять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужна чистая бутстраповская верстка. Макеты для дексктопа и мобильных прилагаю. Срок максимум неделя, стоимость сами называйте. https://yadi.sk/d/mPqjPRrO3SRFT7 https://yadi.sk/d/YQ6l6_ba3SRFV7Закрыт7 лет назад