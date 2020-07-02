Тз - в личку исполнителю. Первый этап - аудит сайта, подготовка перечня внедрения тех. правок. Общий план работ - 1) полная первичная внутренняя оптимизация - подбор ключевых слов, прописание тайтлов ...
Настроить Seo магазина диванов на ресурсе tiu.ru
Небольшой магазин диванов, 43 позиции.
Нужен исполнитель, который сможет максимально эффективно настроить SEO на всех страницах, на площадке ТИУ. ( tiu.ru )
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