Сбор семантики на 1 раздел сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок383 просмотра

Требуется сбор запросов раздела 

https://knigi-na-balke.com/knigi-dlya-avtoshkoli/

и распределение их по страницам сайта.

Запросы на русском и украинском для google.com.ua

итоговый файл в экселе, либо гугл документах.

формат запрос - страница.

5 лет назад
garry_chem
Игорь 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lobko
Денис 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

lobko
Денис 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
36 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
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Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Борис
 
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8 дней назад
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5 лет назад
Рома
 
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Денис
 
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Поисковые системы (SEO)
Денис
 
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Был
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