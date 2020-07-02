Тз - в личку исполнителю. Первый этап - аудит сайта, подготовка перечня внедрения тех. правок. Общий план работ - 1) полная первичная внутренняя оптимизация - подбор ключевых слов, прописание тайтлов ...
Сбор семантики на 1 раздел сайта
Требуется сбор запросов раздела
https://knigi-na-balke.com/knigi-dlya-avtoshkoli/
и распределение их по страницам сайта.
Запросы на русском и украинском для google.com.ua
итоговый файл в экселе, либо гугл документах.
формат запрос - страница.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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