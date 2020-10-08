СЯ, Title, ТЗ на тексты для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен20 заявок423 просмотра

Интернет-магазин стройматериалов и товаров для дома.

Около 70 листингов (тематик) под каждый раздел собрать семантику.

Прописать тайтлы и h1

Составить ТЗ для копирайтеров

Вопросы в ЛС

5 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Valkiria89
Виктория 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$450
14 дней
Escrow
Все отлично. Рекомендую. Продолжаем сотрудничество.
Задачи поставлены чётко. Приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Тарас
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
97 отзывов
5 лет назад
Вениамин
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
90 отзывов
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Илья
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
43 отзыва
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
13 отзывов
5 лет назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
36 отзывов
5 лет назад
Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
5 лет назад
Кирилл
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Valkiria89
Виктория 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
28 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)