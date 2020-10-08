Тз - в личку исполнителю. Первый этап - аудит сайта, подготовка перечня внедрения тех. правок. Общий план работ - 1) полная первичная внутренняя оптимизация - подбор ключевых слов, прописание тайтлов ...
СЯ, Title, ТЗ на тексты для интернет-магазина
Интернет-магазин стройматериалов и товаров для дома.
Около 70 листингов (тематик) под каждый раздел собрать семантику.
Прописать тайтлы и h1
Составить ТЗ для копирайтеров
Вопросы в ЛС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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