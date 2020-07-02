Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок624 просмотра

Интересует продвижение сайта по странам: Великобритания, США,Новая Зеландия, Австралия, Канада - англоязычные страны.

1.      Улучшить SEO на сайте.

2.      Составить список ключей и полный план по сео продвижению сайта.

3.      Установить и настроить Google Analytics и DIIB.com.

4.      Установить код для ретаргетинга

Укажите примерный план и стоимость. 

5 лет назад
vparhomenkopro
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
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Поисковые системы (SEO)
Артем
 
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Вениамин
 
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Никита
 
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Рома
 
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ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Игорь
 
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Поисковые системы (SEO)