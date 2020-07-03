Проанализировать конкурентов в нише финансовая грамотность

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Закрыт8 заявок376 просмотров

Проанализировать конкурентов в нише финансовая грамотность

Проанализировать всё что связано с финансовой грамотностью, марафоны, курсы, обучающие программы, онлайн-университеты, личные бренды которые являются спикерами в теме финансовой грамотности

Что входит в анализ конкурентов в нише:

Первый этап:

  • Изучить как они себя позиционируют в СММ (Социальных сетях)?
  • Где они рекламируются?
  • Какие посты?
  • Баннеры?
  • Что они используют чтобы рекламироваться и что из этого показывает наилучший результат?
  • Найти если есть какие проводят марафоны по финансовой грамотности?
  • Какие спикеры?
  • Какой результат они гарантируют?
  • Как долго длятся их марафоны?
  • Сколько они стоят, если они платные?
  • Если они бесплатные, то какой у них следующий платный шаг (что они потом дают за деньги)?
Второй этап:

  • Изучить сайты по финансовой грамотности
  • Площадки, где рекламируются онлайн курсы по финансовой грамотности
  • Онлайн-марафоны по финансовой грамотности
  • Спикеры по финансовой грамотности?
Третий этап:

Проанализировать спрос в регионах на эту тематику и какие ожидания у регионов от этой тематики (что они чаще всего ищут в Google, в Yandex и YouTube, других площадках?)

Для более детального понимания, есть пример.

Работа будет использована для создания, разработки рекламных компаний, стратегии продвижения

Продукт ориентирован на пользователей ЦА 25-35+

Критерий оценки работы: По глубине проработки, количеству и качеству приведенных примеров, итоговому заключению (эта работа такая-то, исходя из этого мои предложения по продвижению данного продукта следующие)

Поиск конкурентов проводите самостоятельно.

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