Необходимо повысить сайт тематика - игры для Андроид, в поисковой выдаче по всевозможным запросам, на сайте опубликовано 7500 игр, сейчас посещаемость 3000-4000сутки, ее необходимо увеличить хотя бы до 10000пос\сут, (у схожих сайтов конкурентов посещаемость ...
Проанализировать конкурентов в нише финансовая грамотность
Проанализировать конкурентов в нише финансовая грамотность
Проанализировать всё что связано с финансовой грамотностью, марафоны, курсы, обучающие программы, онлайн-университеты, личные бренды которые являются спикерами в теме финансовой грамотности
Что входит в анализ конкурентов в нише:
Первый этап:
- Изучить как они себя позиционируют в СММ (Социальных сетях)?
- Где они рекламируются?
- Какие посты?
- Баннеры?
- Что они используют чтобы рекламироваться и что из этого показывает наилучший результат?
- Найти если есть какие проводят марафоны по финансовой грамотности?
- Какие спикеры?
- Какой результат они гарантируют?
- Как долго длятся их марафоны?
- Сколько они стоят, если они платные?
- Если они бесплатные, то какой у них следующий платный шаг (что они потом дают за деньги)?
- Изучить сайты по финансовой грамотности
- Площадки, где рекламируются онлайн курсы по финансовой грамотности
- Онлайн-марафоны по финансовой грамотности
- Спикеры по финансовой грамотности?
Проанализировать спрос в регионах на эту тематику и какие ожидания у регионов от этой тематики (что они чаще всего ищут в Google, в Yandex и YouTube, других площадках?)
Для более детального понимания, есть пример.
Работа будет использована для создания, разработки рекламных компаний, стратегии продвижения
Продукт ориентирован на пользователей ЦА 25-35+
Критерий оценки работы: По глубине проработки, количеству и качеству приведенных примеров, итоговому заключению (эта работа такая-то, исходя из этого мои предложения по продвижению данного продукта следующие)
Поиск конкурентов проводите самостоятельно.
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