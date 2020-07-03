Проанализировать конкурентов в нише финансовая грамотность

Проанализировать всё что связано с финансовой грамотностью, марафоны, курсы, обучающие программы, онлайн-университеты, личные бренды которые являются спикерами в теме финансовой грамотности

Что входит в анализ конкурентов в нише:

Первый этап:

Изучить как они себя позиционируют в СММ (Социальных сетях)?

Где они рекламируются?

Какие посты?

Баннеры?

Что они используют чтобы рекламироваться и что из этого показывает наилучший результат?

Найти если есть какие проводят марафоны по финансовой грамотности?

Какие спикеры?

Какой результат они гарантируют?

Как долго длятся их марафоны?

Сколько они стоят, если они платные?

Если они бесплатные, то какой у них следующий платный шаг (что они потом дают за деньги)?

Второй этап:

Изучить сайты по финансовой грамотности

Площадки, где рекламируются онлайн курсы по финансовой грамотности

Онлайн-марафоны по финансовой грамотности

Спикеры по финансовой грамотности?

Третий этап:

Проанализировать спрос в регионах на эту тематику и какие ожидания у регионов от этой тематики (что они чаще всего ищут в Google, в Yandex и YouTube, других площадках?)

Для более детального понимания, есть пример.

Работа будет использована для создания, разработки рекламных компаний, стратегии продвижения

Продукт ориентирован на пользователей ЦА 25-35+

Критерий оценки работы: По глубине проработки, количеству и качеству приведенных примеров, итоговому заключению (эта работа такая-то, исходя из этого мои предложения по продвижению данного продукта следующие)

Поиск конкурентов проводите самостоятельно.