Продвижение сайта в поисковиках, тематика игры

Необходимо повысить сайт тематика - игры для Андроид,

в поисковой выдаче по всевозможным запросам, на сайте опубликовано 7500 игр, сейчас посещаемость 3000-4000сутки, ее необходимо увеличить хотя бы до 10000пос\сут, (у схожих сайтов конкурентов посещаемость доходит до 200000посет\сут)

Анализируя конкурентов видно что Ссылок на сайт покупать особо не требуется, у конкурентов их почти нет.

Видимо какие то изменения требуется внести на самом сайте