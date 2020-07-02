Продвижение сайта в поисковиках, тематика игры

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Закрыт17 заявок439 просмотров

Необходимо повысить сайт тематика -  игры для Андроид,

в поисковой выдаче  по всевозможным запросам, на сайте опубликовано 7500 игр, сейчас посещаемость 3000-4000сутки, ее необходимо увеличить хотя бы до 10000пос\сут, (у схожих сайтов конкурентов посещаемость доходит до 200000посет\сут)

 Анализируя конкурентов видно что Ссылок на сайт покупать особо не требуется, у конкурентов их почти нет.

Видимо какие то изменения требуется внести на самом сайте

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