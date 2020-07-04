SEO анализ сайта и привлечение читателей

Имеется сайт - блог женской тематики о моде, красоте и жизни звезд. Пишутся статьи, но уникальных посетителей не прибавляется. Можно сказать их вообще нет.

Нужно провести анализ сайта, разработать комплекс мер по нарастанию посещаемости до 5000 уник. посетит/ сутки + разработать стратегию вывода на посещаемость 10000 уник. посетит/ сутки.

В откликах прошу указать примерные оценки сроков, план ваших действий для рассмотрения вас как знающего кандидата, стоимости и примеры ваших реальных кейсов.