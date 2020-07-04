SEO анализ сайта и привлечение читателей

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Закрыт23 заявки436 просмотров

Имеется сайт - блог женской тематики о моде, красоте и жизни звезд. Пишутся статьи, но уникальных посетителей не прибавляется. Можно сказать их вообще нет. 

Нужно провести анализ сайта,  разработать комплекс мер по нарастанию посещаемости до 5000 уник. посетит/ сутки + разработать стратегию вывода на посещаемость 10000 уник. посетит/ сутки.

В откликах прошу указать примерные оценки сроков, план ваших действий для рассмотрения вас как знающего кандидата, стоимости и примеры ваших реальных кейсов.

5 лет назад
anton-88
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