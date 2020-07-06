Seo продвижение

На проект каменной тематики нужен SEO-специалист. На сайте реализована структура региональных поддоменов, а также уже вились некоторые работы по оптимизации и продвижению.

Поэтому для того чтобы мы могли выбрать исполнителя и начать работы с соискателем, просьба подготовить перечень проблем, которые Вы устранили бы на сайте после старта работ. По факту требуется технический аудит проекта.

Если Вы готовы на эти условия - оформляйте заявку, URL сайта я пришлю в личном