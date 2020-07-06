Есть одностраничники конкурентов оптимизированных под пару запросы в яндексе : такси_анапа_жд/такси_анапа_аэропорт (легко серпятся) Есть собственный рабочий. (шапка + подвал) готовый Дошло дело до переделки главной. Надо взять готовый шаблон и сделать ...
Консультация
Всем привет. Требуется конкультация от СЕОшника на 1ч. который занимается исключительно гуглом и информационным трафиком. Я занимался 10 лет яндексом перевожу свой основной проект на гугл, собственно нет динамики, как следствие нужна консультация. Большая просьба, требуется человек у которого есть свой инфо проект под Гугл.
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