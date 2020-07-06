Консультация

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Закрыт1 заявка329 просмотров

Всем привет. Требуется конкультация от СЕОшника на 1ч. который занимается исключительно гуглом и информационным трафиком. Я занимался 10 лет яндексом перевожу свой основной проект на гугл, собственно нет динамики, как следствие нужна консультация. Большая просьба, требуется человек у которого есть свой инфо проект под Гугл.

5 лет назад
dazz1986
Артур 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Владислав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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