Перенос сайта на новую платформу, настройка SEO. Срок 2 недели.
Главную для сайта заточенную под запрос
Есть одностраничники конкурентов оптимизированных под пару запросы в яндексе :
такси_анапа_жд/такси_анапа_аэропорт (легко серпятся)
Есть собственный рабочий. (шапка + подвал) готовый Дошло дело до переделки главной. Надо взять готовый шаблон и сделать главную под эти запросы .Есть внутренние страницы заточенные под эти запросы, на 2-3 странице яши. 301 редирект на главную будет.
Задача: сделать оптимизированную под вышеуказанные запросы главную (внутреннюю часть шаблона, шаблон есть), для вывода в топы яши. ссылочную массу обеспечиваю сам, нужна именно оптимизированная главная.
БОлее подробное ТЗ для выбранного исполнителя.
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