Главную для сайта заточенную под запрос

$20
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Закрыт4 заявки843 просмотра

Есть одностраничники конкурентов оптимизированных под пару запросы в яндексе : 

такси_анапа_жд/такси_анапа_аэропорт (легко серпятся) 

Есть собственный рабочий. (шапка + подвал) готовый Дошло дело до переделки главной. Надо взять готовый шаблон и сделать главную под эти запросы .Есть внутренние страницы заточенные под эти запросы, на 2-3 странице яши. 301 редирект на главную будет. 

Задача: сделать оптимизированную под вышеуказанные запросы главную (внутреннюю часть шаблона, шаблон есть), для вывода в топы яши. ссылочную массу обеспечиваю сам, нужна именно оптимизированная главная.   

БОлее подробное ТЗ для выбранного исполнителя. 

5 лет назад
seychas
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