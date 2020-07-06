Главную для сайта заточенную под запрос

Есть одностраничники конкурентов оптимизированных под пару запросы в яндексе :

такси_анапа_жд/такси_анапа_аэропорт (легко серпятся)

Есть собственный рабочий. (шапка + подвал) готовый Дошло дело до переделки главной. Надо взять готовый шаблон и сделать главную под эти запросы .Есть внутренние страницы заточенные под эти запросы, на 2-3 странице яши. 301 редирект на главную будет.

Задача: сделать оптимизированную под вышеуказанные запросы главную (внутреннюю часть шаблона, шаблон есть), для вывода в топы яши. ссылочную массу обеспечиваю сам, нужна именно оптимизированная главная.

БОлее подробное ТЗ для выбранного исполнителя.