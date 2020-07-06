Доброго дня!Нам нужно найти, купить и настроить дроп по технологии Антона Маркина

тематика сайта Организация праздников в Москве

https://prazdnikon.ru

Задача дропа: повысить позиции в гугле в топ 1-3

около 100 запросов

страниц 20-30

т.е. для одной страницы по 4-5 запросов в среднем

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Напишите, пожалуйста, стоимость Ваших услуг, предполагаемую стоимость дропа и что будет входить в Ваши услуги

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Также в отклике укажите, пожалуйста, Ваши кейсы: до внедрения дропа и после