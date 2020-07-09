Исправить ошибки в Яндекс вебмастере. "Яндекс турбо"

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Закрыт2 заявки392 просмотра

Исправить ошибки в Яндекс вебмастере. "Яндекс турбо".

Сайт: https://system-itc.ru/

Скриншоты прилагаются.

https://prnt.sc/tejjjw

https://prnt.sc/tejjqm

https://prnt.sc/tejktr

5 лет назад
dramuha
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Данил
 
24 года
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