Есть одностраничники конкурентов оптимизированных под пару запросы в яндексе : такси_анапа_жд/такси_анапа_аэропорт (легко серпятся) Есть собственный рабочий. (шапка + подвал) готовый Дошло дело до переделки главной. Надо взять готовый шаблон и сделать ...
Исправить ошибки в Яндекс вебмастере. "Яндекс турбо"
Исправить ошибки в Яндекс вебмастере. "Яндекс турбо".
Сайт: https://system-itc.ru/
Скриншоты прилагаются.
Заявки фрилансеров
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