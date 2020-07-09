Собрать информацию о рейтингах и сравнениях

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка255 просмотров

Собрать информацию о сайтах, которые появляются в поисковой выдаче яндекса и гугла на первых 10 страницах по запросу "сервисы создания опросов" и аналогичным. Заголовок обычно Топ-10 лучших конструкторов форм для онлайн-опросов или 5 сервисов для проведения онлайн опросов

(хабр не трогать)

По каждому сайту связаться с авторами и запросить информацию, что нужно для попадания в обзор. 

Отметить отдельно если есть возможность оставить комментарии - в дальнейшем надо будет это сделать.

5 лет назад
Alhor2
52 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад

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