Сделать расширенный сниппет. Реализовать микроразметку

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Закрыт1 заявка407 просмотров

Необходимо для курсов английского в Харькове https://myenglishworld.pro сделать расширенный сниппет.

Главную нужно разметить следующими типами расширенных результатов "Курс" всего будет 4-5 курсов , "Отзывы - сводная оценка",  - рейтинг будет добавлен  с агрегатора https://enguide.ua/kharkov/courses/my-english-world через виджет на сайт или скопирую на сайт скрин со сслыкой на источник.

У меня получается создать только один курс, не могу понять как добавить следующий и рейтинг.

 

Если начинаю размечать следующий отдельным скриптом, то в выдаче появляется только один. 

Все предложения по улучшению сниппета принимаются))

5 лет назад
guest_15942876134251
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад

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