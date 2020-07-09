Сделать расширенный сниппет. Реализовать микроразметку

Необходимо для курсов английского в Харькове https://myenglishworld.pro сделать расширенный сниппет.

Главную нужно разметить следующими типами расширенных результатов "Курс" всего будет 4-5 курсов , "Отзывы - сводная оценка", - рейтинг будет добавлен с агрегатора https://enguide.ua/kharkov/courses/my-english-world через виджет на сайт или скопирую на сайт скрин со сслыкой на источник.

У меня получается создать только один курс, не могу понять как добавить следующий и рейтинг.

Если начинаю размечать следующий отдельным скриптом, то в выдаче появляется только один.

Все предложения по улучшению сниппета принимаются))