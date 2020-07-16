Продвинуть лендинг

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Завершен15 заявок568 просмотров

Создал новую лендинг страницу. Нужно поднять в поисковиках.

5 лет назад
guest_15943162028529
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$70
9 дней
С задачей справился быстро(раньше установленного срока). Относительно других цена ниже. Компетентен во многих вопросах. Может решать разные задачи.
Отвечает сразу же. Очень добр и коммуникабелен. Конфликтов не было, проблем тоже.

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