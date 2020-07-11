Здравствуйте. Необходимо продвинуть сайт компании по продаже инжиниринговых услуг в г. Екатеринбурге в топ 5 по ключевым ВЧ и ВК запросам. Сайт наполнен сеотекстами и первично оптимизирован. Все страницы целевые и требуют продвижения ...
Ищу человека, кто поможет оптимизировать сайт для СЕО
Есть сайт. Ссылку дам ответившим на все вопросы в этом описании.
Посещалка около 1млн в мес.
ИКС 2750 - понемногу даже растет.
По каким-то ключам входит в топ 5 в СНГ.
Ищу человека, кто сможет мне проанализировать ошибки по тех.части
И определит как улучшить тех.часть сайта (программист для исправления есть - вам делать тех.часть не нужно) с объяснениями для чего это, и что это даст, либо что это предотвратит.
Также нужно будет провести полное исследование и в дальнейшем улучшать позиции сайта.
Улучшать контент, подгонять его для всяких НЧ и СЧ запросов (Я в этом не секу - вы и подскажите )
Тут надо будет искать авторов грамотных, составлять им ТЗ или работать с ТЗ мейкерами, чтобы получался хороший контент, помогающий людям и помогающий поисковикам поднимать сайты выше)
Прошу указать
1. Ваш опыт (в месяцах или годах)
2. С какими проектами работали, примеры вывода в топы.
3. Стоимость вашей работы по полному сопровождению.
4. Как вы выстроили бы процесс работы
5. Могли бы вы дать гарантию, или получать оплату только по факту улучшения показателей?
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