Ищу человека, кто поможет оптимизировать сайт для СЕО

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок539 просмотров

Есть сайт.  Ссылку дам ответившим на все вопросы в этом описании. 

Посещалка около 1млн в мес.

ИКС 2750 - понемногу даже растет.

По каким-то ключам входит в топ 5 в СНГ.

Ищу человека, кто сможет мне проанализировать ошибки по тех.части

И определит как улучшить тех.часть сайта (программист для исправления есть - вам делать тех.часть не нужно) с объяснениями для чего это, и что это даст, либо что это предотвратит.

Также нужно будет провести полное исследование и в дальнейшем улучшать позиции сайта.

Улучшать контент, подгонять его для всяких НЧ и СЧ запросов (Я в этом не секу - вы и подскажите )

Тут надо будет искать авторов грамотных, составлять им ТЗ или работать с ТЗ мейкерами, чтобы получался хороший контент, помогающий людям и помогающий поисковикам поднимать сайты выше)

Прошу указать

1. Ваш опыт (в месяцах или годах)

2. С какими проектами работали, примеры вывода в топы.

3. Стоимость вашей работы по полному сопровождению.

4. Как вы выстроили бы процесс работы

5. Могли бы вы дать гарантию, или получать оплату только по факту улучшения показателей?

5 лет назад
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