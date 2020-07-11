СЕО продвижение сайта

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Закрыт19 заявок426 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо продвинуть сайт компании по продаже инжиниринговых услуг в г. Екатеринбурге в топ 5 по ключевым ВЧ и ВК запросам.

Сайт наполнен сеотекстами и первично оптимизирован. Все страницы целевые и требуют продвижения по своей теме.

От вас требуется рекомендации по технической оптимизации сайта с учетом современных тенденций и требований. Внутренняя сео оптимизация проведена. Требуется внешнее продвижение (только белые методы). Доработка с учетом современных технологий (чат с компанией в выдаче ПС и пр.). Так же требуется размещение естественное (по 2-3 в месяц на каждой площадке) отзывов на известных площадках (Яндекс, фламп и пр.). 

В процессе внутренней оптимизации и корректировки текстов / размещению новых необходимо их согласование. 

Предложите стоимость (что будет сделано и каком количестве), условия и сроки.

https://expert-as.ru

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rusich86
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