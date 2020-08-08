SEO продвижение сайта

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Завершен12 заявок442 просмотра

После переноса сайта на другой хостинг и изменения дизайна в 3 раза просел охват.

Проведен аудит - выявлены ошибки, которые необходимо исправить первоочередно, + при долгосрочном сотрудничестве - разработка плана по работе над выводом сайта в топ по ключевым запросам. 

Первоначально необходимо вылечить все то, что есть в аудите (404 ошибки, редиректы, теги H1) 

От исполнителя жду 2 цены - 1 за исправление того, что есть в аудите и видение дальнейшей работы с возможным решением задач и их стоимостью. А так информацию об опыте работы.

Интересует долговременное сотрудничество 

5 лет назад
guest_15945806225118
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

seo-specialist
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
5 лет назад
$113
10 дней
Escrow
Хороший исполнитель, сделал все в срок по договору.
Были рады с вами сотрудничать. Было поставлено четкое ТЗ, по которому смогли выполнить работу без лишних проблем.

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seo-specialist
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