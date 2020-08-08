Необходимо собрать семантическое ядро для сайта медицинской тематики, направление: реабилитация опорно-двигательного аппарата после травм, физические упражнения для восстановления опорно-двигательного аппарата после травм. запросы необходимо собрать по следующим частям тела: шейный отдел позвоночника грудной ...
SEO продвижение сайта
После переноса сайта на другой хостинг и изменения дизайна в 3 раза просел охват.
Проведен аудит - выявлены ошибки, которые необходимо исправить первоочередно, + при долгосрочном сотрудничестве - разработка плана по работе над выводом сайта в топ по ключевым запросам.
Первоначально необходимо вылечить все то, что есть в аудите (404 ошибки, редиректы, теги H1)
От исполнителя жду 2 цены - 1 за исправление того, что есть в аудите и видение дальнейшей работы с возможным решением задач и их стоимостью. А так информацию об опыте работы.
Интересует долговременное сотрудничество
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать семантическое ядро для сайта медицинской тематики, направление: реабилитация опорно-двигательного аппарата после травм, физические упражнения для восстановления опорно-двигательного аппарата после травм. запросы необходимо собрать по следующим частям тела: шейный отдел позвоночника грудной ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Ссылка на сайт конкурента: https://smolmagnit.ru/ Ссылка на мой недосайт: http://www.magnet67.ru/ Нужно сделать оригинальное наполнение и выделиться перед конкурентом, по торговым позициям я дам больше позиций и больше инфы Также нужно ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Есть сайт. Ссылку дам ответившим на все вопросы в этом описании. Посещалка около 1млн в мес. ИКС 2750 - понемногу даже растет. По каким-то ключам входит в ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходимо продвинуть сайт компании по продаже инжиниринговых услуг в г. Екатеринбурге в топ 5 по ключевым ВЧ и ВК запросам. Сайт наполнен сеотекстами и первично оптимизирован. Все страницы целевые и требуют продвижения ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется поиск качественных тематических ссылок на SAPE. 2 аккаунта, 2 тематики. 50 ссылок в течение 60 дней (график поиска и покупки предоставлю выбранному исполнителю). Шаблон текстов для ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно получить ответ на вопрос: почему снизилась позиции в поисковой выдаче. Есть гипотеза – ее нужно подтвердить или опровергнуть. Не интересует базовый аудит со стандартным чек листом. Важно именно изучение всех нюансов проекта. Ссылка на ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно SEO продвижение для сайта. Тематика «Умный дом». Вот сам сайт https://smartcontrols.ru/ Сколько будет стоить его продвижение? Если у Вас есть кейсы по схожей тематике, просьба указать.Это будет большим плюсом.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создал новую лендинг страницу. Нужно поднять в поисковиках.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Исправить ошибки в Яндекс вебмастере. "Яндекс турбо". Сайт: https://system-itc.ru/ Скриншоты прилагаются. https://prnt.sc/tejjjw https://prnt.sc/tejjqm https://prnt.sc/tejktrПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад