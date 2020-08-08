SEO продвижение сайта

После переноса сайта на другой хостинг и изменения дизайна в 3 раза просел охват.

Проведен аудит - выявлены ошибки, которые необходимо исправить первоочередно, + при долгосрочном сотрудничестве - разработка плана по работе над выводом сайта в топ по ключевым запросам.

Первоначально необходимо вылечить все то, что есть в аудите (404 ошибки, редиректы, теги H1)

От исполнителя жду 2 цены - 1 за исправление того, что есть в аудите и видение дальнейшей работы с возможным решением задач и их стоимостью. А так информацию об опыте работы.

Интересует долговременное сотрудничество