Собрать семантическое ядро

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Закрыт14 заявок462 просмотра

Необходимо собрать семантическое ядро для сайта медицинской тематики, направление: реабилитация опорно-двигательного аппарата после травм, физические упражнения для восстановления опорно-двигательного аппарата после травм.

запросы необходимо собрать по следующим частям тела: 

шейный отдел позвоночника 

грудной отдел позвоночника 

поясничный отдел позвоночника 

плечевой сустав 

локтевой сустав 

запястье/кисть

тазобедренный сустав

коленный сустав 

голеностопный сустав

стопа 

Для каждой части тела необходимо собрать запросы о реабилитации или упражнениях (ЛФК) после травмы, заболевания или болевого синдрома. 

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