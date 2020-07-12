Необходимо собрать семантическое ядро для сайта медицинской тематики, направление: реабилитация опорно-двигательного аппарата после травм, физические упражнения для восстановления опорно-двигательного аппарата после травм.

запросы необходимо собрать по следующим частям тела:

шейный отдел позвоночника

грудной отдел позвоночника

поясничный отдел позвоночника

плечевой сустав

локтевой сустав

запястье/кисть

тазобедренный сустав

коленный сустав

голеностопный сустав

стопа

Для каждой части тела необходимо собрать запросы о реабилитации или упражнениях (ЛФК) после травмы, заболевания или болевого синдрома. И соответственно кластеризовать результаты в соответствии с частями тела.

и соответсвенно кластеризовать результаты в соответствии с частями тела