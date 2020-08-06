SEO оптимизация сайта

$183
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки297 просмотров

Описание проекта

Аудит

  • общий анализ сайта
  • хостовые факторы (редиректы, страницы ошибок, битые ссылки, несуществующие страницы)
  • файлы Sitemap и robots.txt
  • анализ сайта на отказоустойчивость
  • анализ скорости загрузки страниц
  • анализ размеров страниц
  • проверка индексации
  • поиск ошибок
  • поиск дублирующих страниц и контента
  • поиск пустых страниц
  • проверка сайта на фильтры
  • анализ ссылочного профиля
  • анализ параметрических характеристик сайта
  • проверка на ошибки в html
  • проверка микроформатов в выдаче
  • анализ юзабилити
  • работа с изображениями
  • анализ уникальности текстов
  • другие проблемы и рекомендации.
План работ на 30 дней:

  • сбор семантического ядра
  • фиксирование позиций
  • проведение аудита
  • исправление найденных ошибок, настройка SEO-параметров
  • оформление метатегов и заголовков
  • редактирование и написание SEO-текстов на страницы сайта и на главную страницу
  • настройка счетчика Analytics, Метрика
  • настройка инструментов для веб-мастеров
  • составление стратегии увеличения ссылочной массы
  • настройка контекстной рекламы
HTML
5 лет назад
Bolgov_e
Эдуард 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

jseoua
Юрий 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$185
30 дней
Escrow
+
Все ок.

Заявки фрилансеров

jseoua
Юрий 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
28 отзывов
5 лет назад
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