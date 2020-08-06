Bolgov_e

Эдуард Bolgov_e

 
34 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$185
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • SEO оптимизация сайта

    $183

    Описание проекта Аудит [list=1][*]общий анализ сайта[*]хостовые факторы (редиректы, страницы ошибок, битые ссылки, несуществующие страницы)[*]файлы Sitemap и robots.txt[*]анализ сайта на отказоустойчивость[*]анализ скорости загрузки страниц[*]анализ размеров страниц[*]проверка индексации[*]поиск ошибок[*]поиск дублирующих страниц и контента[*]поиск пустых страниц[*]проверка сайта на фильтры[*]анализ ссылочного профиля[*]анализ параметрических характеристик сайта[*]проверка на ошибки в html[*]проверка ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
jseoua
Юрий 
35 летУкраина
3 года в сервисе
Был
18 часов назад
$185
10 баллов
3 года назад
SEO оптимизация сайта
Все ок.
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