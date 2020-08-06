Описание проекта Аудит [list=1][*]общий анализ сайта[*]хостовые факторы (редиректы, страницы ошибок, битые ссылки, несуществующие страницы)[*]файлы Sitemap и robots.txt[*]анализ сайта на отказоустойчивость[*]анализ скорости загрузки страниц[*]анализ размеров страниц[*]проверка индексации[*]поиск ошибок[*]поиск дублирующих страниц и контента[*]поиск пустых страниц[*]проверка сайта на фильтры[*]анализ ссылочного профиля[*]анализ параметрических характеристик сайта[*]проверка на ошибки в html[*]проверка ...