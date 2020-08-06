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Занимаюсь поисковой оптимизацией и разработкой сайтов более 10 лет. На моем счету сотни разработанных, оптимизированных и раскрученных сайтов в Украине и СНГ. Введите любой запрос в Google и посмотрите на сайты в ТОП-10. Скорее всего, как минимум к одному из них я имею отношение. Хотите заказать самый лучший сайт? Хотите попасть в ТОП выдачи Google уже через два-три месяца? Не теряйте время, делайте заказ! Скоро повышение цен.