jseoua

Юрий jseoua

 
35 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
18 часов назад
ТОП в течение двух месяцев!

Занимаюсь поисковой оптимизацией и разработкой сайтов более 10 лет. На моем счету сотни разработанных, оптимизированных и раскрученных сайтов в Украине и СНГ. Введите любой запрос в Google и посмотрите на сайты в ТОП-10. Скорее всего, как минимум к одному из них я имею отношение. Хотите заказать самый лучший сайт? Хотите попасть в ТОП выдачи Google уже через два-три месяца? Не теряйте время, делайте заказ! Скоро повышение цен.

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недостаточно рекомендаций
$190
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Bolgov_e
Эдуард 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$185
10 баллов
3 года назад
SEO оптимизация сайта
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Все ок.
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