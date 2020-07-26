Базовая SEO оптимизация сайта

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Завершен2 заявки258 просмотров

Нужно провести базовую СЕО оптимизацию сайта, по небольшому количеству ключевых слов.

Сайт на английском языке.

Оплата Paypal

5 лет назад
liifii77
Андрей 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$100
10 дней
Отлично выполнил работу по ТЗ и даже больше. С коммуникацией не возникло никаких проблем, всегда сообщал о прогрессе в работе. Рекомендую.
Отличный заказчик, содействовал на всех этапах работы, все объяснил доходчиво и вежливо!

Заявки фрилансеров

Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 лет назад

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