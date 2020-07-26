Описание проекта Аудит общий анализ сайтахостовые факторы (редиректы, страницы ошибок, битые ссылки, несуществующие страницы)файлы Sitemap и robots.txtанализ сайта на отказоустойчивостьанализ скорости загрузки страницанализ размеров страницпроверка индексациипоиск ошибокпоиск дублирующих страниц и контентапоиск пустых страницпроверка сайта на фильтрыанализ ссылочного профиляанализ параметрических характеристик ...
Базовая SEO оптимизация сайта
Нужно провести базовую СЕО оптимизацию сайта, по небольшому количеству ключевых слов.
Сайт на английском языке.
Оплата Paypal
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