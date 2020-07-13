Нужно оптимизировать мобильную версию сайта, скорость работы и ошибки функционирования. Сайчас Google score 40-45 (нужен 80+). Оплата только Paypal
Продвижение магазина на ETSY.COM
Новый магазин по продаже бижутерии на платформе ETSY.com
Необходим специалист по настройке рекламы, продвижению
Заявки фрилансеров
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