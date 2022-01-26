Визитки + логотип (прототип есть). можно новичкам

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка948 просмотров
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Нужны минималистичные строгие визитки, можно черно-белые, есть примеры. Логотип в формате png прозрачный кроме основного. Нужно чтобы у вас был хотя бы минимальный опыт и понимание, какой должна быть визитка для приема ее в печать.

2 года назад
elenadem
Елена 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
rockenrol
Евгений 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Благодарим за работу! Профессионально сделал визитки, все как мы хотели.
Всё отлично! Хороший клиент
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