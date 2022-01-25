Логотип

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка99 просмотров
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Добрый день, хотели бы у вас заказать логотип для информационного портала Кунгурского городского округа. Домен ikungur.ru

i - сокращение от info.

2 года назад
Ostif
Вадим 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
2 года назад
$25
3 дня
UAH
Рекомендую, все четко!
Спасибо за сотрудничество. Все отлично. Рекомендую!
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