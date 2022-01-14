Компания занимается продажей подарочных наборов. Продукция не узконаправлена, среди наименований: свечи, мыло, мед, чай, кофе, могут быть и другие составляющие. Предпочтение в более спокойных цветах, пастельные, нежные, но в тоже время, чтоб логотип совсем не терялся. ...