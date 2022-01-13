Разработка логотипа для Арт-Дент

Минималистичный, узнаваемый. Спортивная одежда.
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Добрый день.
Требуется сделать рефреш текущего лого.
Детали по запросу.
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