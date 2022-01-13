Разработка логотипа для Арт-Дент

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка63 просмотра
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Добрый день.

Требуется сделать рефреш текущего лого.

Детали по запросу.

2 года назад
feks
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 часов назад
2 года назад
$66
3 дня
RUBWMZ
Очень доволен сотрудничеством со Светланой. Сумела справиться со сложной задачей, безупречно выполнила заказ, несмотря на очень высокие требования и отсутствие четкого ТЗ. Были учтены все пожелания, просьбы, была на связи 24/7. Рекомендую Светлану как профессионального и опытного дизайнера и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Иван, благодарю Вас за приятное сотрудничество! Хоть и не было подробного техзадания, работа и общение прошли на одной волне - волне понимания и взаимоуважения.