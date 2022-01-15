Логотип для фирмы AutoUrban

Нужно создать оригинальный логотип для литературной премии. Бриф на создание логотипа находится в прикрепленных файлах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу создать логотип для фирмы. Занимается фирма подключением к Яндекс такси и DiDi.
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