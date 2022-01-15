Логотип для фирмы AutoUrban

Необходимо разработать логотип валюты bee-coin (сайт bee-coin.ru). Есть понравившийся ориентир - логотип во вложении. Можно обыграть его, но принимаются и Ваши идеи. Логотип должен быть как в крупном размере, так и читаться/узнаваться в favicon.