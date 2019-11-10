Быстрый и качественный дизайн
Ответственно подхожу к выполнению заказов. Многие мои заказчики отмечали качество и скорость выполнения работы, оставались довольны и продолжают работать со мной.
Предыдущий опыт работы научил меня работать в режиме многозадачности и спокойно относиться к большому количеству правок, а врожденная усидчивость помогает в работе над продолжительными проектами.
• Дизайн печатной продукции различных типов;
• Айдентика мероприятий;
• Разработка логотипа, фирменного стиля;
• Дизайн карточек для маркетплейсов;
• Дизайн иконок, баннеров и др. элементов web;
Telegram https://t.me/shakinaev
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Портфолио
- Логотип для соревнований15 просмотров
- Логотип магазина украшений21 просмотр
- Дизайн плакатов10 просмотров
- Карточки товара для WB12 просмотров
- Фирменный стиль базы отдыха11 просмотров
- Фирменный стиль кофейни17 просмотров
- Фирменный стиль школы борьбы17 просмотров
- Оформление инстаграм44 просмотра
- Разработка медалей на мероприятия45 просмотров
- Логотипы107 просмотров
- Логотипы спортивных федераций190 просмотров
- Оформление сообществ ВКонтакте64 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Отличная работа, спасибо. Все сделано четко и быстро, и доработки тоже сделали
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничеством довольна! Четко поставленная задача, быстрое утверждение и оплата. Спасибо!
$35
10 баллов
2 года назад
Благодарю за достойную работу, нестандартное, выделяющееся видение и хорошее качество
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс! Очень понравилось с Вами работать!
$50
10 баллов
4 года назад
Евгения, очень креативный и ответственный исполнитель, очень понравилась. Очень Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Спасибо Дмитрию за интересный конкурс. Оплата без задержек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!
$1
10 баллов
4 года назад
Все сделано на отлично. Претензий нет.
Ответный отзыв
Все замечательно. Спасибо за сотрудничество!
$20
10 баллов
4 года назад
Прекрасный исполнитель. Максимально быстрое и точное понимание задачи, срочное качественное исполнение. Я очень довольна, благодарю
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Работать было легко и приятно. К сотрудничеству рекомендую!