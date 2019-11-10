jenyash

Евгения jenyash

 
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Быстрый и качественный дизайн

Ответственно подхожу к выполнению заказов. Многие мои заказчики отмечали качество и скорость выполнения работы, оставались довольны и продолжают работать со мной.

Предыдущий опыт работы научил меня работать в режиме многозадачности и спокойно относиться к большому количеству правок, а врожденная усидчивость помогает в работе над продолжительными проектами.

• Дизайн печатной продукции различных типов;

• Айдентика мероприятий;

• Разработка логотипа, фирменного стиля;

• Дизайн карточек для маркетплейсов;

• Дизайн иконок, баннеров и др. элементов web;

Telegram https://t.me/shakinaev

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
dantech
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 отзывов
$50
10 баллов
2 года назад
Создать Логотип
Отличная работа, спасибо. Все сделано четко и быстро, и доработки тоже сделали
Отличный заказчик, сотрудничеством довольна! Четко поставленная задача, быстрое утверждение и оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
effectivez
Александр 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
2 года назад
Оформление Instagram
Благодарю за достойную работу, нестандартное, выделяющееся видение и хорошее качество
Спасибо за интересный конкурс! Очень понравилось с Вами работать!
Ответный отзыв
dantech
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 отзывов
$50
10 баллов
4 года назад
Логотип онлайн бутика одежды
Евгения, очень креативный и ответственный исполнитель, очень понравилась. Очень Рекомендую!!!
Спасибо Дмитрию за интересный конкурс. Оплата без задержек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!
Ответный отзыв
AntToxa
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Вырезать объект из фотографий
Все сделано на отлично. Претензий нет.
Все замечательно. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
ELITE_EXPOPRINT
Елена Туревич 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Вёрстка письма в "детском" стиле
Прекрасный исполнитель. Максимально быстрое и точное понимание задачи, срочное качественное исполнение. Я очень довольна, благодарю
Спасибо за интересный проект! Работать было легко и приятно. К сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв