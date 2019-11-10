Быстрый и качественный дизайн

Ответственно подхожу к выполнению заказов. Многие мои заказчики отмечали качество и скорость выполнения работы, оставались довольны и продолжают работать со мной.

Предыдущий опыт работы научил меня работать в режиме многозадачности и спокойно относиться к большому количеству правок, а врожденная усидчивость помогает в работе над продолжительными проектами.

• Дизайн печатной продукции различных типов;

• Айдентика мероприятий;

• Разработка логотипа, фирменного стиля;

• Дизайн карточек для маркетплейсов;

• Дизайн иконок, баннеров и др. элементов web;

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