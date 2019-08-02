Внести правки в макет

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок208 просмотров

В лифлете в одном месте изменить контактный блок (текст) и в другом месте заменить лого. Нужно сделать сегодня, спасибо за предложения!

6 лет назад
vikuka
31 год
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

jenyash
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$6
1 день
Escrow
Всё хорошо. Спасибо за оперативность!
Все отлично, четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

jenyash
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад