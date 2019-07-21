Визитки

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Закрыт7 заявок160 просмотров

Шаблон есть, делали в канва двухсторонняя.

Нужно перевести на иллюстратор и подготовить к печати. 10-15 мин работы.

6 лет назад
ManyWrite
Михайлов 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров