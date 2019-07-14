Оплата 500 грн на карту Приват. Нужно сделать что-то типа проспекта, формата может А4 или больше. Вертикально или горизонтально. Для полиграфии. Уже всё я сделал, в смысле изображений и ...
Рекламная листовка в почтовый ящик А5
Нужно разработать рекламную листовку формата А5 о доставке
продуктов медикаментов и хозтоваров на дом. В листовке должен быть отображен рисунок показывающий то что курьер приносит медикаменты товары для дома и осчастливливает клиента. Лицо довольной бабушки вовремя получившей свои лекарства например)
Текст листовки: Курьерская доставка
ДОСТАВКА
в течении 1 часа
по вашему списку
-Медикаментов
-Продуктов питания
-Хозяйственных товаров
Телефон:
89ххххххххххх
С обратной стороны лица довольных людей вовремя получивших свой заказ
Необходим макет в формате пригодном для печати в типографии.
Заявки фрилансеров
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